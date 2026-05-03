Uğur Uçar adres gösterdi

ARCA Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, perşembe günü oynayacakları play-off maçı öncesi taraftara çağrıda bulunarak, "Perşembe günü saat 20.00’de Keçiörengücü maçında stadyumda hep birlikte kenetleniyoruz" dedi.

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, kendi sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Erzurumspor FK maçını değerlendirdi.

Ürettikleri net pozisyonları daha yüksek yüzdeyle değerlendiremeyince oyunu koparma fırsatını kaçırdıklarını ifade eden Uçar, oyun kontrolü ellerindeyken gelen şanssız bir penaltı golüyle skorun dengelendiğini dile getirdi. Göreve geldikleri 13 maçlık süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2,3 puan ortalaması yakaladıklarını vurgulayan Uçar, artık play-off gibi detayların belirleyici olduğu yeni bir hikayenin başladığını söyledi.

Play-off sürecinin, taktik disiplin, konsantrasyon ve mental dayanıklılığın en üst seviyede olması gereken bir dönem olduğuna dikkat çeken Uğur Uçar, her maçın final niteliği taşıdığı bu süreçte oyunun her anını doğru oynamak zorunda olduklarını belirterek, “Küçük detayların büyük sonuçlar doğuracağı bir evreye giriyoruz. Takımımız zor anları birlikte aşmayı biliyor. Hedefe odaklandığımızda ne kadar tehlikeli olabileceğimizi defalarca gösterdik. Taraftarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Perşembe günü saat 20.00’de Keçiörengücü maçında stadyumda hep birlikte kenetleniyoruz" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

