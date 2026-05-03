Gaziantep'te korku dolu anlar: Olimpik havuzun çatısı çöktü

Gaziantep'te büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Olimpik Yüzme havuzunun çatısı çöktü.

Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu’nun çatısı aniden çöktü. O sırada içeride yüzme kursu devam ediyordu. Öğrenciler ve eğitmenler büyük panik yaşarken, havuz hızla tahliye edildi.

HAVUZUN İÇİ SU DOLDU

Çatı çökmesiyle birlikte yağmur suları doğrudan havuzun içine aktı. Soyunma odaları, giriş ve koridorlar tamamen suyla doldu. Yetkililer, herhangi bir can kaybı yaşanmaması için hızlı şekilde müdahale etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından Gaziantep’te ilgili kurumlar inceleme başlattı. Çatının neden çöktüğü ve yapısal sorunların olup olmadığı araştırılıyor. Kursa katılan öğrenciler ve veliler ise büyük bir şok yaşadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

