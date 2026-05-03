Dünyaca ünlü teknik adamdan kötü haber geldi

Manchester United’ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, Liverpool maçı öncesinde Old Trafford’da kendisini iyi hissetmemesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

TEDBİR AMAÇLI MÜDAHALE

Daily Mail’de yer alan habere göre, 84 yaşındaki Ferguson’a müdahale edildiği ifade edildi. Daha önce de beyin kanaması geçiren ve tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülen Ferguson'un durumu yapılan tetkikler sonrası belli olacak. Manchester United yetkilileri, Ferguson’la ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı.

FUTBOLUN EFSANESİ

27 yıl boyunca Manchester United’ı çalıştıran Ferguson, kulübün tarihine damga vurmuş bir isim. Takımıyla sayısız şampiyonluk yaşayan İskoç teknik adam, maçları genellikle Old Trafford’daki direktör locasından takip ediyor.

GEÇMİŞTE YAŞANAN SAĞLIK SORUNU

Ferguson, 2018 yılında beyin kanaması geçirmiş ve bir süre yoğun bakımda kalmıştı. O dönemde futbol dünyası büyük bir dayanışma göstermiş, Ferguson tedavi sürecini başarıyla atlatmıştı.