Dünyaca ünlü teknik adamdan kötü haber geldi

Dünyaca ünlü teknik adamdan kötü haber geldi
Yayınlanma:
Güncelleme:
İngiliz futbol adamı dünyaca ünlü teknik adam Sir Alex Ferguson'dan kötü haber geldi.

Manchester United’ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, Liverpool maçı öncesinde Old Trafford’da kendisini iyi hissetmemesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

TEDBİR AMAÇLI MÜDAHALE

Daily Mail’de yer alan habere göre, 84 yaşındaki Ferguson’a müdahale edildiği ifade edildi. Daha önce de beyin kanaması geçiren ve tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülen Ferguson'un durumu yapılan tetkikler sonrası belli olacak. Manchester United yetkilileri, Ferguson’la ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı.

FUTBOLUN EFSANESİ

27 yıl boyunca Manchester United’ı çalıştıran Ferguson, kulübün tarihine damga vurmuş bir isim. Takımıyla sayısız şampiyonluk yaşayan İskoç teknik adam, maçları genellikle Old Trafford’daki direktör locasından takip ediyor.

GEÇMİŞTE YAŞANAN SAĞLIK SORUNU

Ferguson, 2018 yılında beyin kanaması geçirmiş ve bir süre yoğun bakımda kalmıştı. O dönemde futbol dünyası büyük bir dayanışma göstermiş, Ferguson tedavi sürecini başarıyla atlatmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Spor
Gaziantep'te korku dolu anlar: Olimpik havuzun çatısı çöktü
Gaziantep'te korku dolu anlar: Olimpik havuzun çatısı çöktü
Uğur Uçar adres gösterdi
Uğur Uçar adres gösterdi