Edirne'de ortalık karıştı: Hakemi saha ortasında yumrukladılar

Edirne 2. Amatör Ligi B Grubu'nda Yenimuhacirspor ile Beğendikspor arasında oynanan maçta, bir futbolcunun hakeme yumruk atması üzerine karşılaşma tatil edildi, oyuncu gözaltına alındı.

Edirne 2'nci Amatör Lig B Grubu'nda Keşan ilçesinde Yenimuhacirspor ile Beğendikspor arasında oynanan karşılaşmanın 43'üncü dakikasında yedek kulübesinde bulunan Beğendiksporlu futbolcu B.Y., sahaya girerek maçın orta hakemi Mert Kunt'un yüzüne yumruk attı.

GÖZALTINA ALINDI

Hakem maçı tatil ederken, futbolcu B.Y. polis tarafından gözaltına alındı.
Edirne 2'nci Amatör Lig B Grubu'nda yer alan Yenimuhacirspor ile Beğendikspor, Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya çok sayıda taraftar katılırken, her iki takımda sahada gol bulmak için mücadele verdi.
Karşılaşmanın 0-0 devam ettiği 43'üncü dakikasında yedek kulübesinde bulunan Beğendiksporlu futbolcu B.Y., sahaya girerek maçın orta hakemi Mert Kunt'un yüzüne yumruk attı. B.Y., futbolcular ve polis tarafından sahadan çıkartıldı. Hakem Kunt, maçı tatil ederken, şikayeti üzerine B.Y. gözaltına alındı. Maçın ardından Kunt, Keşan Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Maçla ilgili kararın Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından verileceği bildirildi.(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

