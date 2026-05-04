Fenerbahçe'nin son 2 hafta planı ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin son 2 hafta planı ortaya çıktı
Yayınlanma:
Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ipler Galatasaray'ın elinde olsa da kalan haftalarda kayıpsız ilerleyerek hem taraftarına hem de camiasına güçlü bir mesaj vermek istiyor.

Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Başakşehir’i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, derbi mağlubiyetinin ardından yeniden moral buldu. Ancak soyunma odasında sevinç buruk kaldı.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI ZOR AMA DEVAM EDİYOR

Galatasaray’ın Samsunspor karşısında aldığı 4-1’lik yenilgiyle fark 4 puana indi. Bitime 2 maç kala şampiyonluk şansı matematiksel olarak sürse de Fenerbahçe cephesinde işlerin kolay olmadığı biliniyor.

KAPTANLARDAN MOTİVASYON KONUŞMASI

Mücadele sonrası takım kaptanları oyunculara seslenerek şu mesajı verdi:
Sezon boyunca elimizdeki fırsatları değerlendiremedik. Şampiyonluk artık bizim elimizde değil, rakibimizin kaybetmesi gerekiyor. Ancak biz üzerimize düşeni yapmalı, Konya ve Eyüp maçlarını kazanarak sezonu kayıpsız bitirmeliyiz. Çok üzdüğümüz taraftarlarımıza bunu borçluyuz.

ZEKİ MURAT GÖLE’DEN TEBRİK

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun ayrılığının ardından geçici olarak takımın başına geçen Zeki Murat Göle, oyuncularını sergiledikleri futbol ve galibiyet için tebrik etti. Göle’nin, kalan maçlarda aynı mücadele ruhunu sürdürmeleri gerektiğini vurguladığı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Spor
Tedesco cephesinden Ederson resti! "Yüzde yüz yalanlayacaktır"
Tedesco cephesinden Ederson resti! "Yüzde yüz yalanlayacaktır"
Arda Turan isyan etti
Arda Turan isyan etti
Göz göre göre şike: Futbolcular isyan etti! Başkan sahaya indi 4-1 öndeyken 5-4 yenildiler
Göz göre göre şike: Futbolcular isyan etti! Başkan sahaya indi 4-1 öndeyken 5-4 yenildiler