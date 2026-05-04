Fenerbahçe'nin son 2 hafta planı ortaya çıktı

Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Başakşehir’i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, derbi mağlubiyetinin ardından yeniden moral buldu. Ancak soyunma odasında sevinç buruk kaldı.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI ZOR AMA DEVAM EDİYOR

Galatasaray’ın Samsunspor karşısında aldığı 4-1’lik yenilgiyle fark 4 puana indi. Bitime 2 maç kala şampiyonluk şansı matematiksel olarak sürse de Fenerbahçe cephesinde işlerin kolay olmadığı biliniyor.

KAPTANLARDAN MOTİVASYON KONUŞMASI

Mücadele sonrası takım kaptanları oyunculara seslenerek şu mesajı verdi:

Sezon boyunca elimizdeki fırsatları değerlendiremedik. Şampiyonluk artık bizim elimizde değil, rakibimizin kaybetmesi gerekiyor. Ancak biz üzerimize düşeni yapmalı, Konya ve Eyüp maçlarını kazanarak sezonu kayıpsız bitirmeliyiz. Çok üzdüğümüz taraftarlarımıza bunu borçluyuz.

ZEKİ MURAT GÖLE’DEN TEBRİK

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun ayrılığının ardından geçici olarak takımın başına geçen Zeki Murat Göle, oyuncularını sergiledikleri futbol ve galibiyet için tebrik etti. Göle’nin, kalan maçlarda aynı mücadele ruhunu sürdürmeleri gerektiğini vurguladığı öğrenildi.