Manchester City'nin rakibi Chelsea oldu

Yayınlanma:
İngiltere Federasyon Kupası yarı final maçında Leeds United'ı yenen Chelsea, adını finale yazdırdı ve Manchester City'nin rakibi oldu.

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Leeds United'ı 1-0 yenen Chelsea, finale çıktı.
Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan ve 82 bin 542 taraftarın tribünden takip ettiği yarı final mücadelesinde Chelsea ile Leeds United karşı karşıya geldi.

FİNAL BİLETİ ENZO FERNANDEZ İLE GELDİ

Ligde gol atamadan üst üste 5 maç kaybeden ve teknik direktör Liam Rosenior ile hafta içinde yollarını ayıran Chelsea, 23. dakikada Enzo Fernandez'in attığı golle final biletini aldı.

MANCHESTER CITY'NİN RAKİBİ OLDU

Calum McFarlane yönetimindeki Chelsea, 16 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı'nda oynanacak finalde Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
Chelsea kupadaki son şampiyonluğunu 2018, Manchester City ise 2023 yılında yaşadı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
