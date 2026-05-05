Servet Çetin veda etti

Sarıyer'le yollarını ayıran Servet Çetin, yaptığı açıklamayla camiaya veda etti. Çetin, "Görevimi layıkıyla tamamlamanın sevinç, gurur ve onurunu taşıyorum" dedi.

TFF 1. Lig'de Sarıyer'le yollarını ayıran Servet Çetin, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.
Çetin, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"10. haftada 4 puanla 18. sırada olan takımımızın küme düşeceği yönündeki kamuoyu öngörüsüne rağmen ekibimle birlikte elimizi taşın altına koyarak çok zor bir göreve talip oldum. Ekibim, oyuncularım, kulüp çalışanlarımız ve pek tabii ki büyük Sarıyer taraftarının da desteğiyle büyük bir emek vererek ortaya koyduğumuz mücadeleyle sezon sonunda ligi play-off potasının 8 puan gerisinde 12. sırada tamamlayarak görevimi layıkıyla tamamlamanın sevinç, gurur ve onurunu taşıyorum.

Yaşanan bu süreç ve alınan bu sonuç; takımımız ve bizler için inancın, disiplinin ve birlikteliğin neleri değiştirebileceğini gösteren önemli ve çok değerli bir deneyim oldu. Sarıyer Spor Kulübü’nün benim için yeri her zaman ayrı olacaktır. Başta oyuncularım olmak üzere, ekibime, kulüp çalışanlarına ve güzide taraftarımıza teşekkür eder, Sarıyer Spor Kulübü camiasına 2026-2027 futbol sezonunda şimdiden başarılar dilerim."

BATMAN PETROLSPOR'LA ANLAŞTI

Çetin, Sarıyer'in başında 29 maça çıktı. Bu maçlarda lacivert beyazlı takım 14 galibiyet, 6 beraberlik alırken, 9 kez de yenildi.
Servet Çetin'in TFF 2. Lig'de şampiyon olarak TFF 1. Lig'e çıkan Batman Petrolspor'la anlaştığı iddia edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

