Arina yarım kaldı tatlı rüya: 21'i buldu ama

Arina yarım kaldı tatlı rüya: 21'i buldu ama
Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'a yine yenildi. Arina'nın geçen maçtaki galibiyetle başlayan tatlı rüyası yarım kaldı. 21 sayıyla takımının en skoreri oldu ama yenilgiyi önleyemedi.

Vodafone Sultanlar Ligi final serisinde VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'nı 3-1 yendi.
VakıfBank ilk maçı kazanmış, ikinci maçta Fenerbahçe galibiyetle durumu 1-1'e getirmişti.


3. maçta ise Arina Fedorovtseva'nın tüm çabası yetersiz kaldı. Şampiyonluk hayali kuran Arina'nın rüyası yarım kaldı.

21 sayı yaparak takımının en skoreri olsa da hedefine ulaşamadı. Melissa Vargas'ın 17 sayıda kalması da yenilgiye yol açtı.

MARİNA 29 SAYI YAPTI

Buna karşılık VakıfBank, yıldızları Marina Markova'nın 29, Tijana Boskovic'in de 21 sayısıyla galibiyete ulaştı.

Fenerbahçe ilk seti alsa da diğer setlerde aynı başarıyı tekrarlayamadı. VakıfBank, etkili oyunuyla 3 seti de kazandı ve salondan galip ayrıldı.

VakıfBank Fenerbahçe'yi yenip öne geçtiVakıfBank Fenerbahçe'yi yenip öne geçti

Maçın setleri 19-25, 25-19, 25-18 ve 25-23 sonuçlandı.
VakıfBank, 16 Nisan Perşembe günü oynanacak 4. maçı da kazanırsa şampiyon olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

