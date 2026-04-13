Samsunspor son nefeste kazandı

Süper Lig'in 29. haftasında Eyüpspor, sahasında Samsunspor'u ağırladı.

Samsunspor, mücadeleyi 2-1 kazanarak 3 puana uzandı.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Mouandilmadji ve 90+4'te Sousa attı.

Eyüpspor tek golü 45+2'de Metehan Altunbaş ile buldu.

Bu sonuçla Samsunspor, puanını 39 yaptı 7. sıradaki yerini korudu.

Eyüpspor ise 22 puanla 17. sırada kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

7. dakikada ikas Eyüpspor etkili geldi. Legowski'nin orta alandan savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Metehan Altunbaş, ceza sahasına girip kaleciyi çalımladı. Bu futbolcunun sol çaprazdan vuruşunda son anda Yunus Emre Çift, gole engel oldu.

10. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına Emre Kılınç geçti. Bu futbolcu, kaleci Felipe'nin önde olduğunu görünce direkt kaleyi düşündü ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

37. dakikada sol kanatta topla buluşan Tomasson'un ceza sahasına ortasında Yalçın Kayan'ın kafa vuruşunda Raux Yao araya girdi. Dönen top Emre Kılınç'ta kaldı. Bu futbolcunun ceza alanı sol çaprazdan sert şutunda Claro, topa kayarak müdahale etti.

45. dakikada ikas Eyüpspor penaltı kazandı. Yalçın Kayan'ın geri pasında Van Drongelen meşin yuvarlağı ayağının altından kaçırınca Calegari topu aldı. Bu futbolcu Van Drongelen'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

45+2. dakikadaki penaltı atışında topun başına Metehan Altunbaş geçti. Bu futbolcunun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'un müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısı ikas Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

55. dakikada Samsunspor etkili geldi. Soldan kazanılan korner atışında Yalçın Kayan, penaltı noktası üzerine yerden gönderdi. Bu bölgeye hareketlenen Emre Kılınç'ın gelişine vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

60. dakikada ikas Eyüpspor gole yaklaştı. Calegari'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Talha Ülvan, ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada topla buluşan Metehan Altunbaş'ın gelişine vuruşunda top, kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

61. dakikada ikas Eyüpspor 10 kişi kaldı. Orta sahadaki mücadelede Radu, Yalçın Kayan'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Yasin Kol tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

76. dakikada Samsunspor eşitliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Tomasson, ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Mouandilmadji'nin vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

89. dakikada Samsunspor etkili geldi. Serbest vuruşta Zeki Yavru ceza sahasına ortaladı. Van Drongelen'in kafayla indirdiği topa Ndiaye, yakın mesafeden vurdu ancak kaleci Felipe gole engel oldu.

90+4. dakikada Samsunspor öne geçti. Emre Kılınç'ın pasında sol kanatta topla buluşan Sousa ceza sahasına girip düzeltip sert vurdu, kaleci Felipe'nin müdahalesine rağmen top, filelerle buluştu: 1-2.

Samsunspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.