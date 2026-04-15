Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı kıyasıya sürerken Sarı - Lacivertli camiada futbolculuk, sportif direktörlük ve teknik direktörlük görevlerinde bulunan Aykut Kocaman, geleceğe dair iddialı bir öngörüde bulundu.

Kocaman, “Bu dönem bitecek, 20 yıl boyunca Fenerbahçe’nin dönemi olacak” sözleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 61 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe’nin büyüklüğünün tarihsel ortalamalarla oluştuğunu vurgularken, yaşanan şampiyonluk hasretinin geçici olduğunu ifade etti.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de 2013-2014 sezonundan bu yana şampiyonluk özlemi çekiyor. Domenico Tedesco yönetimindeki takım, bitime 5 hafta kala liderin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray’ın son haftalarda yaşadığı puan kayıpları, Fenerbahçe’nin şampiyonluk umutlarını artırdı.

Kocaman’ın sözleri, taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken sosyal medyada geniş yankı buldu. Özellikle genç taraftarların bu açıklamayı “gelecek için umut” olarak yorumladığı görülüyor.

Futbolcu olarak 1988-1996 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi.

Teknik direktörlük döneminde 2010-2013 yılları arasında Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Kulüp tarihine geçen unutulmaz derbi galibiyetleri ve Avrupa başarılarıyla hatırlanıyor.

