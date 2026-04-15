Aykut Kocaman: 20 yıllık Fenerbahçe dönemi başlıyor

Aykut Kocaman: 20 yıllık Fenerbahçe dönemi başlıyor
Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Aykut Kocaman, katıldığı söyleşide yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu.

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı kıyasıya sürerken Sarı - Lacivertli camiada futbolculuk, sportif direktörlük ve teknik direktörlük görevlerinde bulunan Aykut Kocaman, geleceğe dair iddialı bir öngörüde bulundu.

20 YIL BOYUNCA FENERBAHÇE DÖNEMİ

Kocaman, “Bu dönem bitecek, 20 yıl boyunca Fenerbahçe’nin dönemi olacak” sözleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 61 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe’nin büyüklüğünün tarihsel ortalamalarla oluştuğunu vurgularken, yaşanan şampiyonluk hasretinin geçici olduğunu ifade etti.

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de 2013-2014 sezonundan bu yana şampiyonluk özlemi çekiyor. Domenico Tedesco yönetimindeki takım, bitime 5 hafta kala liderin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray’ın son haftalarda yaşadığı puan kayıpları, Fenerbahçe’nin şampiyonluk umutlarını artırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kocaman’ın sözleri, taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken sosyal medyada geniş yankı buldu. Özellikle genç taraftarların bu açıklamayı “gelecek için umut” olarak yorumladığı görülüyor.

KOCAMAN’IN FENERBAHÇE KARİYERİ

  • Futbolcu olarak 1988-1996 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi.
  • Teknik direktörlük döneminde 2010-2013 yılları arasında Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
  • Kulüp tarihine geçen unutulmaz derbi galibiyetleri ve Avrupa başarılarıyla hatırlanıyor.

Aykut Kocaman’ın “20 yıl Fenerbahçe dönemi olacak” çıkışı, hem camia içinde hem de sosyal medyada büyük ses getirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

