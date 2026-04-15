Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Otokoç ile gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ligin son haftalarına girilirken taraftara seslenen Salar, şampiyonluk yolunda birlik ve motivasyon çağrısı yaptı.

TARAFTARA ÇAĞRI

Salar, “Taraftarımızın desteğine, maçın başından sonuna kadar oyuncularımızı motive etmelerine çok ihtiyacımız var” diyerek camianın kenetlenmesi gerektiğini vurguladı. Kalan beş maçın önemine dikkat çeken Salar, “Her maça tek tek bakıyoruz. İnşallah cuma günü taraftarımızın desteğiyle kazanacağız ve yolun sonu şampiyonluk olsun” ifadelerini kullandı.

SPONSORLUK ANLAŞMASI VE EKONOMİK KATKI

Otokoç ile yapılan anlaşmanın kulüp ekonomisine katkısına değinen Salar, “Formamızdaki en büyük rakam göğüs kısmına ait. Geçtiğimiz yılın şartlarına paralel bir anlaşma yaptık. Bu da Fenerbahçe formasının değerini gösteriyor. Önümüzdeki sezon da birlikte olacağız” dedi.

DERBİ VE ŞAMPİYONLUK PRİMİ SORUSUNA YANIT

Sosyal medyada gündeme gelen “şampiyonluk ve derbi primi” iddialarına da açıklık getiren Salar, “Bizim bütün konsantrasyonumuz Rizespor maçında. Sosyal medya kendi alanında tartışmalarını yapıyor ama biz maç maç ilerliyoruz. Allah’ın izniyle bu hafta kazanacağız” şeklinde konuştu.

YÜKSEK DİVAN KURULU TOPLANTISI

Cumartesi günü yapılacak Yüksek Divan Kurulu toplantısına da değinen Salar, kulübün ekonomik durumuna ilişkin bilgilerin şeffaf şekilde paylaşılacağını belirtti ve “Şu anda en önemli konsantrasyonumuz Rizespor maçı. Cumartesi günü gerekli bilgileri aynı şeffaflıkla aktaracağız” dedi.