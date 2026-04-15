Galatasaray'la 1-1 berabere kalan Kocaelispor'a kötü haber

Kocaelispor'a 1-1 berabere kaldığı Galatasaray maçından sonra kötü haber geldi.

Karşılaşmada yeşil siyahlı takımın golünü atan Petkovic'in sakatlandığı belirtildi.

Özgür Kocaeli'deki habere göre; Petkovic'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

KOCAELİSPOR'DAN AÇIKLAMA

Kocaelispor Kulübü, Petkovic'in sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Takımımızın Trendyol Süper Lig 29. haftasında Galatasaray ile oynadığı karşılaşma sonrasında sağ uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Bruno Petković’in yapılan detaylı klinik değerlendirme ve MR tetkikleri sonucunda rektus femoris kasında zorlanmaya bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Sakatlık süreci devam eden Botond Balogh ve Muharrem Cinan, tedavilerinin ardından kendilerine hazırlanan özel program dahilinde fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarına devam etmektedir.”