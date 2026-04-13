Kocaelispor Başkanı Recep Durul: Galatasaray bizi motive etti teşekkürler

Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaştı. Rams Park'taki mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

"GALATASARAY MAÇ İÇİN BİZİ MOTİVE ETTİ TEŞEKKÜRLER"

Karşılaşmanın ardından Sports TV'ye konuşan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, sarı-kırmızılılara göndermeli bir şekilde teşekkür etti. Durul, maç öncesi yapılan açıklamaların kendilerini motive ettiği söyledi.

Durul konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Dediğimizi yaptık. Sahada cevap vereceğiz dedik. Rakip takıma sahayı dar ettik. Tüm Türkiye bu akşam Kocaelispor’un onurlu duruşunu gördü. Herkes oyunumuzu takdir etti. Çok gururluyuz. Pahalı ayaklar değil, yıldız oyuncular değil, takım oyunu kazanır. Ligin gidişatına etki ettik. Ancak kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmiyor! Bizi onurumuz, gururumuz ve duruşumuz ilgilendiriyor. Hak eden şampiyon olsun! Bizim bir tarafımız yok, biz Kocaelispor camiasıyız! Galatasaray maç için bizi motive etti, teşekkürler. Buradaki stadyumda yer verilmemesini, su verilmemesini; böyle bir durumun yaşanmasını, böylesine bir kulübü yönetenlere gerçekten yakıştıramadım. Biz hiç kimseye böyle bir şey yapmadık, yapmayız.