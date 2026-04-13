Galatasaray'ın yıldızı taraftarı çıldırttı: Beraberlik sonrası hareketi olay oldu

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray evinde Kocaelispor’la karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibi ekip karşılaşmanın 30. dakikasında Leroy Sane’nin attığı golle öne geçti. Kocaelispor’un cevabı ise 72. dakikada Bruno Petkovic’ten geldi.

PUAN FARKI 2’YE İNDİ

Bu sonuçla birlikte 68 puana ulaşan sarı-kırmızılılar liderliğini sürdürse de şampiyonluk yarışında yara aldı. Fenerbahçe’nin Kayserispor karşısında galip gelmesiyle aradaki puan farkı 2’ye indi.

NEŞELİ HALİ TARAFTARLARI KIZDIRDI

Yaşanan puan kaybı sarı-kırmızılılarda moral bozukluğuna yol açarken Yaser Asprilla tepkileri üzerine çekti. Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Kolombiyalı futbolcunun karşılaşmanın ardından yaptığı neşeli paylaşım taraftarları kızdırdı.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Gelen tepkiler üzerine oyuncu yaptığı paylaşımı kaldırırken gönderilerini de yorum yapmaya kapattı.

SAKATLANINCA KADROYA ALINMADI

Son olarak hafta içi oynanan Göztepe maçında forma giyen Asprilla yaşadığı sakatlık nedeniyle Kocaelispor maçı kadrosuna alınmadı. Galatasaray konuya dair açıklamasında "Süper Lig'in 27. haftasında oynadığımız Göztepe maçında dizine darbe alan Yaser Asprilla'nın sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkikleri sonucunda dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edilmiş olup, bugün takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde günü tedaviyle geçirdi" dedi.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMAYACAK

La Liga ekiplerinden Girona’dan kiralanan Yaser Asprilla’nın sezon sonunda takımına dönmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılar genç oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak.