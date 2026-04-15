Galatasaray maçı kararı kriz çıkardı: Gençlerbirliği'nden olay savunma

Galatasaray maçı kararı kriz çıkardı: Gençlerbirliği'nden olay savunma
Galatasaray'ı konuk edecek Gençlerbirliği maç biletlerini satışa sundu. Deplasman tribünü için bilet fiyatları 5 bin 200 TL olarak belirlendi. Bu karar tepki çekerken Gençlerbirliği aradaki gelir farkına dikkat çekti.

Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. 18 Nisan Cumartesi günü Eryaman Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

GALATASARAY TARAFTARINA BİLETLER 5 BİN 200 TL

Her iki tarafta hazırlıklarını sürdürürken maç biletleri satışa sunuldu. Konuk ekip taraftarları için deplasman biletleri 5 bin 200 liradan satışa sunuldu.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Başkent ekibinin fiyat politikası Galatasaraylı taraftarların tepkilerine yol açtı. Sosyal medyadan yükselen tepkiler üzerine Gençlerbirliği’nden açıklama geldi.

“BİZ BU GELİRLERLE NASIL BAŞARILI OLACAĞIZ”

Radyospor’a konuşan Gençlerbirliği Genel Sekreteri Hakan Kaynar, “Skorlar ve oyunlar kadar işin mali durumu da konuşulmalı. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin tribün, sponsorluk ve diğer gelirlerini bizimkiyle kıyasladığımızda dağlar kadar fark var. Biz bu gelirlerle nasıl başarılı olacağız” ifadelerini kullandı.

PUAN DURUMU

Geride kalan 29 haftada 68 puan toplayan Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 25 puandaki Gençlerbirliği ise 15. sırada yer alıyor.

DERBİ ÖNCESİ KRİTİK MAÇ

Fenerbahçe derbisi öncesi son maçına çıkacak olan sarı-kırmızılılar, galip gelerek kritik maça lider gitmek istiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

