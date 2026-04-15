Gençlerbirliği yöneticisi Rıfat Songür: Galatasaray maçına çok motive olduk

Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. 18 Nisan Cumartesi günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Kritik mücadele öncesi Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Songür, Radyo Gol'de Berk Sayar'ın konuğu oldu.

"GALATASARAY MAÇINA HAZIRIZ ÇOK MOTİVE OLDUK"

Galatasaray maçını kazanmak istediklerini vurgulayan Rıfat Songür, "Takımımız Galatasaray maçına hazır, çok motive olduk. Galatasaray maçıyla birlikte kötü gidişatı aşacağımıza inanıyorum. Volkan Demirel hocamız da galibiyete inandığını söylüyor. Bugünün tarihini not alın Galatasaray maçıyla beraber 5 haftalık bir galibiyet serisi yakalamayı hedefliyoruz! Süper Lig'de kalacağız" dedi.

"ONYEKURU'NUN NEREDE OLDUĞUNU FARK ETMESİ GEREKİYOR"

Onyekuru'nun kadro dışı kalmasıyla ilgili olarak ise Rıfat Songür, "Onyekuru konusunda doğru yaptığımıza inanıyorum. Futbolcunun irkilmesi ve nerede olduğunu fark etmesi gerekiyor. Volkan Demirel hocamızın, Onyekuru'nun eksiklerini gördüğüne ve bundan dolayı kadro dışı bıraktığına inanıyorum. Onyekuru'nun bu sezon bize verimli olmadığını düşünüyorum" sözlerini sarf etti.