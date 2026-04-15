Galatasaray'da soruşturma bitti: Görevine son verildi

Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği’ne konuk olacak Galatasaray’da hazırlıklar devam ederken ilginç bir gelişme yaşandı. Bir süredir kulüpte ‘köstebek’ soruşturması yürüten sarı-kırmızılılar, faturayı sürpriz bir isme kesti.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Erdem Açıkgöz’ün haberine Galatasaray yönetimi, ilk 11’lerin sızdırılmasından sorumlu tuttuğu Tuğçe Aykun’un görevine son verdi.

16 YILDIR GALATASARAY’DAYDI

Yaklaşık 16 yıldır Galatasaray’da bulunan Tuğçe Aykun, son olarak idari işler uzmanı pozisyonunda görev yapıyordu.

OKAN BURUK İSYAN ETMİŞTİ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada kadronun sızdırılmasına tepki göstererek gerekli soruşturmayı yapacaklarını ifade etmişti.

Okan Buruk konuşmasında “İçeride bizi kim satıyorsa ortaya çıkaracağız; Galatasaray'a büyük bir hainlik yapılıyor. Özellikle Kaya Temel ismini veriyorum, maç kadrolarını sızdıran o. Metehan 3-4 aydır yoktu, ona suç atılması haksızlık. Bu 11'in dışarıdan bilinmesi imkansızdı; içeride bu sızıntıyı yapanı bulacağız” demişti.