Galatasaray'da soruşturma bitti: Görevine son verildi

Galatasaray yönetimi, kadroların sızdırılmasıyla alakalı olarak idari işler uzmanı Tuğçe Aykun'un görevine son verdi.

Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği’ne konuk olacak Galatasaray’da hazırlıklar devam ederken ilginç bir gelişme yaşandı. Bir süredir kulüpte ‘köstebek’ soruşturması yürüten sarı-kırmızılılar, faturayı sürpriz bir isme kesti.

Erdem Açıkgöz’ün haberine Galatasaray yönetimi, ilk 11’lerin sızdırılmasından sorumlu tuttuğu Tuğçe Aykun’un görevine son verdi.

ekran-goruntusu-2026-04-15-202416.png

Yaklaşık 16 yıldır Galatasaray’da bulunan Tuğçe Aykun, son olarak idari işler uzmanı pozisyonunda görev yapıyordu.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada kadronun sızdırılmasına tepki göstererek gerekli soruşturmayı yapacaklarını ifade etmişti.

Okan Buruk konuşmasında “İçeride bizi kim satıyorsa ortaya çıkaracağız; Galatasaray'a büyük bir hainlik yapılıyor. Özellikle Kaya Temel ismini veriyorum, maç kadrolarını sızdıran o. Metehan 3-4 aydır yoktu, ona suç atılması haksızlık. Bu 11'in dışarıdan bilinmesi imkansızdı; içeride bu sızıntıyı yapanı bulacağız” demişti.

