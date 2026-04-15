Galatasaray'a Osimhen'den güzel haber: En kritik anda açıklandı

Yayınlanma:
Lider Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Victor Osimhen de antrenmanda yer aldı.

Süper Lig’in 30. Haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği’yle karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY’DA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

VICTOR OSIMHEN DE YER ALDI

Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası operasyon geçiren Victor Osimhen de antrenmanda yer aldı.

OKAN BURUK: KADRODA OLACAK

Okan Buruk, Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada Osimhen’in Gençlerbirliği maçında kadroda olacağını duyurmuştu.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

18 Nisan Cumartesi günü Eryaman Stadyumu’nda oynanacak Gençlerbirliği - Galatasaray mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

