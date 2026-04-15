Arda Güler 35. saniyede tarihe geçti: Şampiyonlar Ligi'nde ilk

Bayern Münih'e konuk olan Real Madrid'de Arda Güler, 35. saniyede golünü attı. Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid formasıyla ilk golünü attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih sahasında Real Madrid ile karşılaştı. Allianz Arena’da oynanan mücadeleye milli futbolcumuz Arda Güler ilk 11’de başladı.

ARDA GÜLER 35. SANİYEDE GOLÜNÜ ATTI

Güler, karşılaşmanın henüz 35. Saniyesinde kaydettiği golle tarihe geçti. Bayern Münih’te Manuel Neuer’in pas hatasında araya giren Arda Güler topla buluştu.

NEUER’İN HATASINI AFFETMEDİ

Ceza sahasının dışında sol çizgide boş kaleye gelişine vuran Arda Güler fileleri havalandırmayı başardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEKİ İLK GOLÜ

Arda Güler, Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golünü kaydetmeyi başardı.

BAYERN MUNIH İLK MAÇI TEK FARKLA KAZANDI

Taraflar arasında oynanan ilk mücadelede Bayern Münih sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

