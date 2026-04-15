Kocaelispor'da günler sonra Galatasaray itirafı

Göztepe maçı hazırlıklarına devam eden Kocaelispor'da Hrvoje Smolcic ile Dan Agyei, Galatasaray beraberliğine dair itiraflarda bulundu.

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Kocaelispor, 18 Nisan Cumartesi günü saat 17.00’da sahasında Göztepe’yi konuk edecek. Yeşil-siyahlı ekip, bu maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan koordinesindeki antrenman düz koşuyla başladı, ısınma ve istasyon çalışmasıyla devam etti.

Sakatlıkları bulunan Aleksandar Jovanovic, Botond Balogh, Muharrem Cinan antrenmana katılamadı. Bruno Petkovic de antrenmanda yer almadı. Kocaelisporlu futbolcular Hrvoje Smolcic ile Dan Agyei antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

SMOLCİC:GALATASARAY MAÇI İÇİN DAHA FAZLA HEYECAN OLUYOR

Galatasaray maçını değerlendiren Hrvoje Smolcic, “Her maça aynı hazırlanıyoruz diyebilirim. Galatasaray maçı için belki de biraz daha fazla heyecan oluyor olabilir. Önümüzdeki maç da Galatasaray maçı gibi 3 ya da 1 puan alınabilecek bir maç. Biz en iyi şekilde hazırlanıp evimizde 3 puan almak için mücadele edeceğiz” dedi.

"FRANKFURT İLE GÖRÜŞÜYORLAR"

Türkiye'de oynamaktan keyif aldığını söyleyen Smolcic, “Herkese destekleri için çok teşekkür ederim. Her zaman bizi iyi ve güzel şekilde desteklediler. Burada kalıp kalmayacağımla ilgili de şöyle; kulübün kullanabileceği opsiyonu var Frankfurt ile görüşüyorlar. Önümüzde daha 2 ay kadar süre var. Burada mutlu olduğumu söyleyebilirim. Sezon genelinde kendi performansımla ilgili de mutlu olduğumu söyleyebilirim. Sezonu iyi bir şekilde bitirmek istiyorum” şeklinde konuştu.

AGYEI: TOP GİRMİŞ OLSAYDI KAZANIRDIK

Galatasaray deplasmanında alınan 1 puanı değerlendiren Dan Agyei, zorlu geçen mücadelede 3 puana da çok yaklaştıklarını belirterek sonucun genel anlamda olumlu olduğunu söyledi. Direkten dönen pozisyonda çok üzüldüğünü ifade eden Agyei, şunları söyledi:

Top girmiş olsaydı biz o maçı büyük ihtimalle kazanırdık ama maalesef girmedi. Daha sonrasında devam ettik, maalesef olmadı. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor bence iyi çalışarak önümüzdeki maça odaklanmalıyız. Burada devam etmemek için bir sebep görmüyorum. Oynadığım futboldan da çok keyif alıyorum. Neden olmasın? Burada devam edebilirim. İyi de performans sergilediğimi düşünüyorum.

DMD HASTASI ERAY ANTRENMANDA AĞIRLANDI

Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastası Eray Kıvanç Demir ise antrenmanda takım tarafından ağırlandı. Demir’i teknik direktör Selçuk İnan ile takım kaptanı Gökhan Değirmenci karşıladı. Değirmenci, genç taraftara formasını hediye etti. Serhat Taşdelen ise kaleci eldivenlerini Demir’e verdi. Futbolcular ve teknik ekip bir süre Demir ile yakından ilgilenirken, ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle devam etti. Demir, daha sonra antrenmanı takip etti. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

