Fenerbahçe Beşiktaşlı 2 ismi istiyor: Takas teklifi masada

Süper Lig’de şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezon için kadro çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş’tan 2 isme talip oldu.

EMİRHAN TOPÇU VE MUSTAFA HEKİMOĞLU İDDİASI

Takvim’de yer alan habere göre; Fenerbahçe’nin genç futbolcular Emirhan Topçu ve Mustafa Hekimoğlu’nu kadrosuna katmak istiyor.

CENGİZ ÜNDER VE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ’YÜ KULLANABİLİR

Fenerbahçe'nin, iki oyuncu için Beşiktaş'a Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'yü takasta önerebileceği kaydedildi.

Cengiz Ünder halihazırda Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyerken Çağlar Söyüncü ise sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kaldı.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Öte yandan Avrupa'dan bazı kulüplerin Emirhan Topçu'yu yakından takip ettiği kaydedildi. Özellikle İtalya'dan Milan'ın yeniden teklif yapabileceği öne sürüldü.