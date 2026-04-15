Galatasaray'da art arda yollar ayrılacak: Yönetimden veda kararı

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray art arda alınan kötü sonuçlarla karıştı.

Fenerbahçe’nin 2 puan önünde yer alan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

ICARDI’YLE YOLLAR AYRILIYOR

Sabah’ta yer alan habere göre; ilk olarak sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi ile yollar ayrılacak.

ASPRILLA’NIN OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Ara transfer döneminde kiralık olarak takıma katılan Yaser Asprilla’nın ise satın alma opsiyonu kullanılmayacak.

LUCAS TORREIRA GİTMEK İSTİYOR

Güney Amerika’ya dönmek istediğini daha önce dile getiren Lucas Torreira’nın da takıma veda etmesi bekleniyor.

İYİ BİR TEKLİF GELİRSE SANCHEZ SATILACAK

Haberde ayrıca iyi bir teklif gelmesi halinde Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez ile de yolların ayrılabileceği kaydedildi.

DOYMUŞLUK HİSSİ SEBEP GÖSTERİLDİ

Ayrılık kararının futbolculardaki ‘doymuşluk ve metal yorgunluk’ hissi nedeniyle alındığı ifade edildi.