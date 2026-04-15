Fenerbahçe yönetimi kritik maç öncesi elini cebine attı

Yayınlanma:
Galatasaray'ın puan kaybıyla şampiyonluk umutları yeşeren Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, 1.5 milyon dolar prim yatırdı.

Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor’la karşı karşıya gelecek. 17 Nisan Cuma günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE’DE LİDERLİK PLANLARI

Galatasaray’ın Kocaelispor beraberliğiyle birlikte puan farkını 2’ye kadar indiren sarı-lacivertliler, galip gelmesi halinde maç fazlasıyla liderliğe yükselecek.

PRİMLER YATTI

Sarı-lacivertlilerde şampiyonluk umutları yeşerirken Fenerbahçe yönetimi, takımı motive etmek adına primleri hesaplara yatırmaya başladı. Fenerbahçe’de ayrıca futbolculara maaş borcu kalmadı.

500 BİN DOLARINI SADETTİN SARAN ÖDEDİ

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; 1.5 milyon dolar prim dağıtıldı. Hamzaoğlu, primin 500 bin dolarını Sadettin Saran’ın 800 bin dolarını yöneticilerin ve kalan 200 bin dolarlık kısmı dışarıdan bir iş adamının ödediğini söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
