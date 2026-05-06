Fenerbahçe deplasmanda istediğini alamadı

Fenerbahçe deplasmanda istediğini alamadı
Yayınlanma:
Zalgiris'e konuk olan Fenerbahçe Beko sahadan 81-78 mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin seride 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor.

EuroLeague'nin play-off'larında Zalgiris, sahasında Fenerbahçe Beko'yla karşı karşıya geldi.

Zalgirio Arena'da oynanan play-off serisi üçüncü maçına etkili hücum ederek başlayan ve ilk periyodu 25-12 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, devre arasına 42-35 üstün gitti.

ZALGIRIS 3 SAYI FARKLA KAZANDI

Üstünlüğünü üçüncü çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe Beko, final periyoduna 62-57 önde girdi. Son çeyrekte daha iyi hücum eden ve Azuolas Tubelis ile pota altını etkili kullanan Zalgiris, bir ara 19 sayı geriye düştüğü maçı 81-78 kazandı.

TUBELIS 26 SAYI KAYDETTİ

Ev sahibi takımda Tubelis, 26 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin'in 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

FENERBAHÇE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Fenerbahçe Beko'nun 2-1 üstünlüğünün bulunduğu serinin 4. karşılaşması, 8 Mayıs Cuma günü Litvanya'da oynanacak.

Sarı-lacivertliler, ilk iki karşılaşmada 89-78 ve 86-74 galip gelmişti.

KAZANAN OLYMPIAKOS'A RAKİP OLACAK

Seride üç galibiyete ulaşan taraf, adını Dörtlü Final'e yazdıracak ve Olympiakos'un rakibi olacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Spor
Arda Turan: Şah mat oldum
Arda Turan: Şah mat oldum
Avrupa devinden Barış Alper Yılmaz hamlesi
Avrupa devinden Barış Alper Yılmaz hamlesi