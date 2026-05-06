Fenerbahçe deplasmanda istediğini alamadı

EuroLeague'nin play-off'larında Zalgiris, sahasında Fenerbahçe Beko'yla karşı karşıya geldi.

Zalgirio Arena'da oynanan play-off serisi üçüncü maçına etkili hücum ederek başlayan ve ilk periyodu 25-12 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, devre arasına 42-35 üstün gitti.

ZALGIRIS 3 SAYI FARKLA KAZANDI

Üstünlüğünü üçüncü çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe Beko, final periyoduna 62-57 önde girdi. Son çeyrekte daha iyi hücum eden ve Azuolas Tubelis ile pota altını etkili kullanan Zalgiris, bir ara 19 sayı geriye düştüğü maçı 81-78 kazandı.

TUBELIS 26 SAYI KAYDETTİ

Ev sahibi takımda Tubelis, 26 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin'in 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

FENERBAHÇE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Fenerbahçe Beko'nun 2-1 üstünlüğünün bulunduğu serinin 4. karşılaşması, 8 Mayıs Cuma günü Litvanya'da oynanacak.

Sarı-lacivertliler, ilk iki karşılaşmada 89-78 ve 86-74 galip gelmişti.

KAZANAN OLYMPIAKOS'A RAKİP OLACAK

Seride üç galibiyete ulaşan taraf, adını Dörtlü Final'e yazdıracak ve Olympiakos'un rakibi olacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.