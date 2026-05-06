Arda Turan: Şah mat oldum

Crystal Palace'a konuk olacak Shakhtar Donetsk'te Arda Turan açıklamalarda bulundu. İlk maç için rakibini öven Arda Turan sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Konferans Ligi'nde Crystal Palace ile oynayacakları yarı final rövanş maçı öncesinde Selhurst Park Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

"İLK MAÇTAKİ OYUNDAN MEMNUNUM"

İlk maçı 3-1 kaybettikleri için zor durumda olduklarını belirten Turan, "Hayatta umut varsa bunun olabileceğini biliyoruz. Kendi sistemine sadık, iyi bir takımla oynayacağız. İlk maçtaki oyundan memnunum. Finale gitmeyi hayal ediyoruz, bundan vazgeçmeyeceğiz. Sonuç ne olursa olsun oyuncularımla gurur duyuyorum." diye konuştu.

"ŞAH MAT OLDUM"

Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner'in kendisiyle ilgili övgü dolu sözlerinin hatırlatılması üzerine Turan, "İlk maçta bana çok büyük ders verdi. Onlar iyi yaptıkları yerden gol attılar, biz yapamadık. Yüksek tempoya alışıklar zaten. Özel bir sistemleri var. İlk maçta şah mat oldum, ikinci maçta en azından beraberliğe getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"MÜCADELE ETMEMENİN BİR BAHANESİ OLAMAZ"

Kendilerini yarın daha farklı bir maçın beklediğini vurgulayan 39 yaşındaki teknik adam, "Daha baskılı olacaklardır. Topa fazla sahip olamayabiliriz. Asla geri adım atmayacağız. Shakhtar Donetsk oyununu oynamaktan vazgeçmeyecek. Kendi oyunumuzu oynayıp bu oyunu geliştirmek istiyoruz. Her zaman iyi oynayamayabilirsiniz ama mücadele etmemenin bir bahanesi olamaz. Eğer insanlar sabah bombalarla uyanıp, çocuklar okula gidiyorsa futbol için bir bahanemiz olamaz." şeklinde görüş belirtti.

"İMKANSIZA YAKIN AMA ŞANS VARSA DENEMEK LAZIM"

Arda Turan, "Başarıyı nasıl tanımlarsınız?" sorusuna, "Yarın elenirsek başarısızız. Her zaman en iyisini yapmak için sahaya çıkmalıyız. Daha fazlasını istiyorum her zaman. Neden kupayı kazanmayalım? Evet zor, imkansıza yakın ama şans varsa denemek lazım. Şampiyonlar Ligi'ne geri dönebilmek büyük başarı. Savaşta olan bir ülkede belki de direkt Şampiyonlar Ligi'nde gidebilmek bu oyuncuların başarısı." yanıtını verdi.

"KARİYERİMİZİN EN BÜYÜK ANLARIYDI"

"Yarın finale çıkmak kariyerinizin en büyük başarısı olur mu?" sorusu üzerine Arda Turan, "Gece bombalar atılırken, sabah kalkıp antrenman yaptığımız günler kariyerimizin en büyük anlarıydı." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

