Avrupa devinden Barış Alper Yılmaz hamlesi

Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz'ı yakın takibe aldı.

Galatasaray’da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

MONACO YAKIN TAKİPTE

Fanatik’te yer alan habere göre; milli futbolcu için en ciddi adım Ligue 1 ekibi Monaco’dan geldi. Oyuncunun fizik gücü ve pres kalitesinden etkilenen Fransız ekibi yakın takibe aldı.

YÖNETİM 50 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

Sözleşmesi 2028’de sona erecek olan Barış Alper Yılmaz için Galatasaray yönetimi, 50 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

SUUDİ ARABİSTAN'A TRANSFERİ OLMAMIŞTI

Barış Alper Yılmaz için sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM FC devreye girmiş ancak yönetim onaylamadığı için transfer tamamlanmamıştı.

48 MAÇTA 12 GOL VE 15 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 48 maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, 3 bin 624 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu, 12 gol ve 15 asistlik skor katkısı verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

