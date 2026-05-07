PSG Bayern Münih'i eledi: Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Almanya ekibi Bayern Münih, Allianz Arena'da Fransa temsilcisi PSG'yi ağırladı.
KAZANAN ÇIKMADI
PSG, 3. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın sol kanattan getirdiği topta Ousmane Dembele'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 90+4. dakikada Harry Kane'in golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı ve mücadele bu skorla sona erdi.
PSG FİNALDE
Fransa'daki ilk maçı 5-4'lük üstünlükle kazanmayı başaran PSG, bu sonucun ardından adını finale yazdırdı.
MARQUNINHOS 121. MAÇINA ÇIKTI
Şampiyonlar Ligi'nde 121. maçına çıkan PSG'nin tecrübeli stoperi Marquinhos, Roberto Carlos'u (120) geride bırakarak turnuvada en fazla forma giyen Brezilyalı futbolcu ünvanını tek başına ele geçirdi.
FİNALDEKİ RAKİBİ ARSENAL
Arsenal ile PSG arasındaki Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.