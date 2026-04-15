Fenerbahçe'ye Rize maçı öncesi kötü haber

Fenerbahçe'ye Rize maçı öncesi kötü haber
Süper Lig’in 30’uncu haftasında Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’u konuk edeceği karşılaşmada İspanyol futbolcu Marco Asensio’nun forma giymesi beklenmiyor.

Süper Lig’in 30’uncu haftasında 17 Nisan Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.
Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda, iki gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından noktalandı.

ASENSIO’NUN ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA OYNAMASI BEKLENMİYOR

Beşiktaş ile oynanan derbi maçta yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen ve Kayserispor deplasmanında takımdan uzak kalan Marco Asensio’nun tedavisi devam ediyor. Tecrübeli futbolcunun, Çaykur Rizespor mücadelesinde de forma giymesi beklenmiyor. Bir süredir formasından uzak kalan İsmail Yüksek, takımla birlikte çalıştı. Aktif dinlenme süreci geçiren Milan Skriniar ise özel program eşliğinde bireysel olarak saha çalışmalarını sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Galatasaray'da soruşturma bitti: Görevine son verildi
Fenerbahçe Beşiktaşlı 2 ismi istiyor: Takas teklifi masada
Gençlerbirliği yöneticisi Rıfat Songür: Galatasaray maçına çok motive olduk