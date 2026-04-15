Gençlerbirliği maçına gidecek Galatasaraylı taraftarlar dikkat: 1 bilet bakın kaç TL

Süper Lig'de 30. hafta maçında lider Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Gençlerbirliği maçını tribünden izlemek isteyen sarı kırmızılı taraftarlar için belirlenen bilet fiyatı dikkat çekti.

Sarı kırmızılılar buna tepki gösterirken, Gençlerbirliği'nden açıklama geldi.

1 BİLET 5 BİN 200 TL

Gençlerbirliği Kulübü, konuk takım taraftarları için bilet fiyatlarını 5 bin 200 TL olarak belirledi.

Kırmızı siyahlı kulübün genel sekreteri Hakan Kaynar, Galatasaray'ın tepki gösterdiği bilet fiyatlarıyla ilgili olarak Radyospor'a yaptığı bağlantıda şu açıklamayı yaptı:

"Skorlar ve oyunlar kadar işin mali durumu da konuşulmalı. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin tribün, sponsorluk ve diğer gelirlerini bizimkiyle kıyasladığımızda dağlar kadar fark var. Biz bu gelirlerle nasıl başarılı olacağız?

Futbol taraftarlığı bir aşktır. Uzaktan sevenlerin bedeli yüksek olur. Biz yakından seviyoruz. Futbolu seven bir Galatasaray taraftarı Gençlerbirliği deplasmanına gittiğinde 5200 liraya bilet almayı anlayışla karşılayabilmeli. Bizim gelirlerimizle büyük takımların gelirleri arasında uçurum var. Galatasaray’ın Osimhen’e verdiği bonservis bedeli bizim bütçemizin tamamı.

Onların sattığı forma sayısıyla bizim sattığımız forma arasında uçurum var. Geriye bize bu maçlardan gelir elde etmek kalıyor. 99 kişi çalışıyor bizim kulüpte. Bu maaşları nasıl ödeyeceğiz? Bu insanların aileleri var. Türk futbolunun Gençlerbirliği’ne, Ankaragücü’ne ve Eskişehirspor gibi takımlara ihtiyacı var. Türk futbolunun yaşaması için bu kulüplere ihtiyacı var.

Takım fiziksel olarak iyi durumda. Rakibimize saygı duyuyoruz. Onların şampiyonluk mücadelesi bizi ilgilendirmiyor. Galatasaray’ı yenerek çıkışa geçmek istiyoruz."