Ankara takımı dört gözle Barış Alper Yılmaz'ı bekliyor: Hakkımız neyse alırız

Ankara'nın TFF 1. Lig'deki temsilcisi Keçiörengücü dört gezle Barış Alper Yılmaz'ın transfer haberini bekliyor.

Ankara Keçiörengücü'nün kulüp başkanı Sedat Tahiroğlu, TSYD Ankara Şubesi'ne yaptığı ziyarette Barış Alper'le ilgili açıklama yaptı.

Tahiroğlu, kulübün oyuncudan yüzde 20 payı olduğunu vurgulayarak, "Barış Alper Yılmaz satılırsa ciddi bir gelir elde ederiz. 30-40 milyon euro bandında bir transfer olursa yaklaşık 8 milyon euro payımız olur ancak Galatasaray'dan bize bu yönde bir dönüş olmadı, böyle bir niyetleri yok gibi görünüyor" dedi.

Daha önce menajerler aracılığıyla bazı görüşmeler yapıldığını belirten Tahiroğlu, "Arabistan'a transfer ihtimali gündeme geldiğinde menajerler bize rakamlar sundu ancak biz ‘hakkımız neyse onu alırız’ dedik. Şu an için kulübümüzün zorladığı bir durum yok. Nasipse olur" diye konuştu.

Barış Alper Yılmaz ile son dönemde görüşmediklerini de aktaran Tahiroğlu, "Daha önce Ankara'ya geldiğinde kulübümüze uğrardı ancak son bir yıldır bir iletişimimiz olmadı" dedi.

MİRAÇ ŞİMŞEK AÇIKLAMASI

Genç futbolcu Miraç Şimşek'in transfer sürecine de değinen Tahiroğlu, oyuncunun sezon başında profesyonel sözleşme imzalamamış olmasının Keçiörengücü için fırsat oluşturduğunu belirterek "Oyuncuyu menajeri aracılığıyla ikna edip kadromuza kattık. Daha sonra Ankaragücü’nün talebi üzerine kiralık olarak gönderdik." ifadelerini kullandı.

İki kulüp arasında yetiştirme bedeline ilişkin anlaşma sağlandığını dile getiren Tahiroğlu, "Normalde 5-7 milyon lira seviyesinde olabilecek bir bedel yerine yaklaşık 1 milyonluk bir rakam üzerinde mutabık kaldık. Ancak süreçte menajer değişikliği sonrası bazı sorunlar yaşandı." dedi.

Oyuncunun ayrılmak istemesi halinde süreci zorlaştırmayacaklarını belirten Tahiroğlu, “Hem bizim hem de MKE Ankaragücü'nün haklarını koruyacak şekilde hareket ederiz. Gerekirse Ankaragücü'nün daha fazla kazanç elde etmesini sağlayacak bir çözüm üretiriz." diye konuştu.