Ankara takımı dört gözle Barış Alper Yılmaz'ı bekliyor: Hakkımız neyse alırız

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu "Barış Alper Yılmaz satılırsa ciddi bir gelir elde ederiz. 30-40 milyon euro gibi bir transfer olursa yaklaşık 8 milyon euro payımız olur ancak Galatasaray'dan bize bu yönde bir dönüş olmadı, böyle bir niyetleri yok gibi görünüyor" dedi.

Ankara'nın TFF 1. Lig'deki temsilcisi Keçiörengücü dört gezle Barış Alper Yılmaz'ın transfer haberini bekliyor.
Ankara Keçiörengücü'nün kulüp başkanı Sedat Tahiroğlu, TSYD Ankara Şubesi'ne yaptığı ziyarette Barış Alper'le ilgili açıklama yaptı.
Tahiroğlu, kulübün oyuncudan yüzde 20 payı olduğunu vurgulayarak, "Barış Alper Yılmaz satılırsa ciddi bir gelir elde ederiz. 30-40 milyon euro bandında bir transfer olursa yaklaşık 8 milyon euro payımız olur ancak Galatasaray'dan bize bu yönde bir dönüş olmadı, böyle bir niyetleri yok gibi görünüyor" dedi.

Barış Alper Yılmaz bombası: Ayaklarına gelen fırsatı kaçırmayacaklarBarış Alper Yılmaz bombası: Ayaklarına gelen fırsatı kaçırmayacaklar

Daha önce menajerler aracılığıyla bazı görüşmeler yapıldığını belirten Tahiroğlu, "Arabistan'a transfer ihtimali gündeme geldiğinde menajerler bize rakamlar sundu ancak biz ‘hakkımız neyse onu alırız’ dedik. Şu an için kulübümüzün zorladığı bir durum yok. Nasipse olur" diye konuştu.
Barış Alper Yılmaz ile son dönemde görüşmediklerini de aktaran Tahiroğlu, "Daha önce Ankara'ya geldiğinde kulübümüze uğrardı ancak son bir yıldır bir iletişimimiz olmadı" dedi.

MİRAÇ ŞİMŞEK AÇIKLAMASI

Genç futbolcu Miraç Şimşek'in transfer sürecine de değinen Tahiroğlu, oyuncunun sezon başında profesyonel sözleşme imzalamamış olmasının Keçiörengücü için fırsat oluşturduğunu belirterek "Oyuncuyu menajeri aracılığıyla ikna edip kadromuza kattık. Daha sonra Ankaragücü’nün talebi üzerine kiralık olarak gönderdik." ifadelerini kullandı.
İki kulüp arasında yetiştirme bedeline ilişkin anlaşma sağlandığını dile getiren Tahiroğlu, "Normalde 5-7 milyon lira seviyesinde olabilecek bir bedel yerine yaklaşık 1 milyonluk bir rakam üzerinde mutabık kaldık. Ancak süreçte menajer değişikliği sonrası bazı sorunlar yaşandı." dedi.
Oyuncunun ayrılmak istemesi halinde süreci zorlaştırmayacaklarını belirten Tahiroğlu, “Hem bizim hem de MKE Ankaragücü'nün haklarını koruyacak şekilde hareket ederiz. Gerekirse Ankaragücü'nün daha fazla kazanç elde etmesini sağlayacak bir çözüm üretiriz." diye konuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Galatasaray'da soruşturma bitti: Görevine son verildi
Fenerbahçe Beşiktaşlı 2 ismi istiyor: Takas teklifi masada
Gençlerbirliği yöneticisi Rıfat Songür: Galatasaray maçına çok motive olduk
