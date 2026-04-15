Gençlerbirliği'nde Galatasaray alarmı: Volkan Demirel'in planı ortaya çıktı

Süper Lig'de düşme hattına çok yaklaşan Gençlerbirliği'nde Galatasaray karşılaşması "Dönüm maçı" olarak ilan edildi.

Kırmızı siyahlılar hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Volkan Demirel'in planı da ortaya çıktı.

Volkan Demirel Galatasaray maçı öncesi Onyekuru'yu kadro dışı bıraktı

Demirel, antrenmanda taktik program uygularken, futbolcularına sık sık uyarılarda bulundu.

Galatasaray'a karşı oyuna baskıyla başlamayı planlayan Demirel, futbolcularına şut çalışması yaptırdı. Demirel'in hıslı hücumlar ve defans arkasına atılacak toplarla sonuca gitmek istediği belirtildi.

ARDA ÇAKMAK: HEDEFİMİZ GALİBİYET

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak da Radyospor'da katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Çakmak, şunları söyledi:

"Galatasaray maçı bizim için çok önemli. Sadece Galatasaray değil, her maçımız bizim için çok kıymetli. Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz. Gençlerbirliği olarak son 5 maçımızı kazanıp puan olarak rahatlamak istiyoruz.

Volkan Demirel ve ekibinin arkasındayız. Ekibiyle birlikte son 5 maçta takımımızın başında olacaklar. Galatasaray maçını kaybetsek de Volkan Demirel ile devam edeceğiz. Yine söylüyorum; Volkan Demirel sezon sonuna kadar bizimle birlikte olacak."