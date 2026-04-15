Dünya Kupası başlamadan isyan ettirdi

A Milli takımımızın da yer aldığı 2026 Dünya Kupası öncesinde eleştiriler yükselmeye devam ediyor.

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesinde alınan yeni güvenlik kararları, futbolseverler arasında büyük tepki çekiyor.

PARK SORUNU VE YÜKSEK ÜCRETLER

Özellikle ABD’deki Gillette Stadyumu çevresinde uygulamaya konulan düzenlemeler taraftarların erişimini zorlaştırıyor:

  • Park kapasitesi 20.000 araçtan 5.000 araca düşürüldü.
  • Standart araçlar için 150 dolar, büyük araçlar için 600 dolar park ücreti belirlendi.

Bu karar, taraftarların maç günü stadyuma ulaşmasını hem maliyetli hem de zahmetli hale getiriyor.

TAILGATING KÜLTÜRÜNE KISITLAMA

Amerikan spor kültürünün en önemli parçalarından biri olan “tailgating” yani maç öncesi stadyum çevresinde yapılan sosyal etkinlikler ciddi şekilde kısıtlanıyor. Bu durum, Dünya Kupası’nın alışılmış coşkulu atmosferini bozacağı endişesini doğurdu.

ULUSLARARASI TEPKİLER YÜKSELİYOR

Avrupa başta olmak üzere diğer kıtalardan futbolseverler, zaten yüksek bilet fiyatları, konaklama ve ulaşım maliyetlerinden şikâyetçiydi. Şimdi bu yeni kararlar, turnuvaya yönelik eleştirileri daha da artırıyor.

SADECE SAHADA DEĞİL

Organizasyon yetkilileri ise tüm bu düzenlemelerin güvenlik odaklı olduğunu savunuyor. Ancak taraftarlar, güvenlik önlemlerinin futbol kültürünü öldürdüğünü ve Dünya Kupası’nın ruhunu zedelediğini düşünüyor. Bu gelişmeler, 2026 Dünya Kupası’nın sadece sahada değil, saha dışında da tartışmalarla geçeceğini gösteriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

