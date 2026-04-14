Volkan Demirel Galatasaray maçı öncesi Onyekuru'yu kadro dışı bıraktı

Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel, Galatasaray maçı öncesi Henry Onyekuru'yu kadro dışı bıraktı.

Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. 18 Nisan Cumartesi günü Eryaman Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

HENRY ONYEKURU KADRO DIŞI KALDI

Karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam eden Başkent ekibinden sürpriz bir kadro dışı kararı geldi. Gençlerbirliği Haber Ajansı’nda yer alan habere göre; Henry Onyekuru kadro dışı bırakıldı. Kararın teknik direktör Volkan Demirel ve yönetimin ortak kararı doğrultusunda alındığı ifade edildi.

genclerbirligi-henry-onyekuru-ile-2-yillik-sozlesme-imzaladi.webp

GALATASARAY FORMASI GİYDİ

Henry Onyekuru’nun bir dönem Galatasaray forması giymiş olması nedeniyle bu karar ayrıca dikkat çekti. Onyekuru, 22 gol ve 12 asist kaydetmişti.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE GOL YA DA ASİSTİ YOK

Bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 11 maça çıkan Henry Onyekuru, 433 dakika sahada kaldı. Onyekuru gol ya da asist kaydedemedi.

ARADA 43 PUAN VAR

Geride kalan 29 haftada 68 puan toplayan Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 25 puandaki Gençlerbirliği ise 15. sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

