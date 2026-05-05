Galatasaray'ı yendiler: Başakşehir'i gözüne kestirdiler

Geçen hafta Galatasaray'ı 4-1 yenerek tüm dikkatleri üzerine çeken Samsunspor'da gözler artık Başakşehir maçına çevrildi.

Samsunspor, Süper Lig’in 33’üncü haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koşu çalışmalarıyla başladı.

İdmanın devamında rondo ve şut çalışmaları yapıldı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

BAŞAKŞEHİR'İ YAKALAMAK İSTİYOR

Ligde 48 puanla 7’nci sırada yer alan Samsunspor, 51 puanla 6’ncı sırada bulunan RAMS Başakşehir FK karşısında deplasmanda 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak.

KRİTİK MAÇ İSTANBUL'DA

Karşılaşma, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

