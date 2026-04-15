Ergin Ataman'ın takımına kesilen ceza Fenerbahçe'nin kasasına girecek

A Milli takımın koçu Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos, Euroleague'den aldığı cezayla yıkıldı. Yunan ekibine kesilen 3 milyon euro aralarında Fenerbahçe'nin de bulunduğu takımlara dağıtılacak.

EuroLeague yönetimi, 2025-26 sezonu için belirlenen maaş tavanını aşan kulüplere ağır cezalar verdi. Toplamda yaklaşık 5.5 milyon Euro’luk ceza tutarı, ligdeki diğer takımlar arasında paylaştırılacak. Bu karar, Avrupa basketbolunda dengeleri değiştirecek nitelikte.

PANATHINAIKOS’A TARİHİ CEZA

Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos, maaş tavanını 6 milyon 185 bin Euro aşması nedeniyle 3 milyon 65 bin Euro ile en yüksek cezayı aldı. Bu rakam, EuroLeague tarihinde tek bir kulübe verilen en büyük mali yaptırım olarak kayıtlara geçti.

EFES DE CEZA ALDI

  • Anadolu Efes: 1.07 milyon Euro
  • Hapoel Tel Aviv: 1 milyon Euro
  • Olympiakos: 300 bin Euro

Kulüplerin cezaları haziran ayı sonuna kadar ödemesi gerekiyor.

PANATHINAIKOS'TAN FENERBAHÇE'YE

Toplam ceza tutarı, ceza alan 4 kulüp ve ASVEL dışındaki 15 takıma dağıtılacak. Bu kapsamda Fenerbahçe Beko’nun da aralarında bulunduğu kulüpler, yaklaşık 362 bin 579 Euro ek gelir elde edecek.

EUROLEAGUE’DE DENGELER DEĞİŞİYOR

Bu karar, EuroLeague’de mali disiplinin ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor. Maaş tavanı uygulamasının daha sıkı denetlenmesi, kulüplerin transfer politikalarını doğrudan etkileyecek.
Özellikle Panathinaikos’un aldığı rekor ceza, diğer kulüplere de uyarı niteliği taşıyor.
EuroLeague’in aldığı bu karar, kulüplerin finansal yapısını yeniden şekillendirecek. Fenerbahçe Beko ve diğer takımlar ek gelir elde ederken, cezaya çarptırılan kulüplerin önümüzdeki sezonlarda daha temkinli olması gerekecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

