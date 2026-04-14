Hakemlerimizin Dünya Kupası'nda neden olmadığını açıkladı: "Makaram sarı bağlar, kız söyler gelin ağlar" diyerek anlattı

Türk hakemlerin 2026 Dünya Kupası'nda neden olmadığı ile ilgili en çarpıcı yorum gazeteci Recep Çınar'dan geldi.

Ligin alt sıralarındaki mücadeleyi anlatırken hakemlere de değinen Çınar, Konya Yenigün'deki yazısında "Süper Lig’de geri sayım sürerken, hem şampiyonluk mücadelesi veren hem de kümede kalmak için var güçleriyle küreklere asılan takımların yönetimleri, teknik adamları ve oyuncuları uykusuz geceler geçiriyorlar! Yukarıda Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında kıyasıya bir yüz metre yarışı yapılırken, alt tarafta ise deyim yerindeyse can pazarı yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Çınar'ın yazısından bir bölüm şöyle:

"Konyaspor’a 3-0 mağlup olan Fatih Karagümrük’ün 20 puanda kalması, bir bakıma lige elveda anlamı taşıyor… Karagümrük gibi lige tutunma adına ya da son vagona binme adına büyük bir efor sarf eden Eyüpspor’un da işi kolay değil… Samsunspor karşısında öne geçmelerine rağmen, uzatmalarda yedikleri golle maçı 2-1 kaybettiler ve 22’de kaldılar… Karagümrük gibi, Eyüplülerin de fikstürü hiç kolay değil… Son maçlarını Fenerbahçe ile oynayacaklar… Öncesinde de Karagümrük, Gaziantep FK, Kayseri ve Rizespor’la karşı karşıya gelecekler… Eyüpspor da misafir gibi.

Gelelim Kayserispor ve Gençlerbirliği’ne… Karagümrük ve Eyüpspor’un yanına konuşlanabilecek iki takımdan biri olma ihtimalleri çok yüksek…

Kayserispor’un önümüzdeki 5 maçtan ne kadar puan çıkaracağını kestirmek mümkün değil…

Burada en kritik takım Gençlerbirliği… 25 puanlı Gençlerbirliği, kalan 5 maçtan kaç puan toplayabilir?

Özetlersem; ligin altı deyim yerindeyse cehennem gibi… Özellikle de Kayserispor ile Gençlerbirliği cayır cayır ateşin içindeler.

"SKANDAL KARARLAR"

Kasımpaşa ve Antalyaspor’da korkulu rüya görmek istemiyorlar… Bu iki takım, Kayserspor ve Gençlerbirliği’ne oranla daha rahat…

28 puanlı Antalyaspor, Cuma günü Konyaspor ile çok zor bir 90’a çıkacak… İlhan Palut rüzgarını arkasına alan Konyaspor, Antalya’dan galibiyetle dönerse sürpriz olmaz… Antalyaspor’un işi kolay olmayacak… 28 puanlı Kasımpaşa ise Alanyaspor’u konuk edecek…

Kasımpaşa’yı bu ligde tutacaklarını ve düşürmeyeceklerini daha önceleri yazmıştım… Örneğin 1-1’lik Konyaspor maçı… Kasımpaşa’nın kaybetmemesi adına elinden geleni ardına koymayan Ümit Öztürk, deyim yerindeyse Konyaspor aleyhine skandal kararlar vererek, mübarek Ramazan gününde insanları çileden çıkarmıştı! Kasımpaşa sahada olmasa da, masada rahat! Oyuncuları topallasa da, hakemler sorumluluk alabiliyor… Çünkü, Kasımpaşa’nın düşmemesi gerektiğini onlar da biliyor! Neyse… Ondan sonra da, “Türk hakemleri Dünya Kupası’nda neden yoklar?” diye ağıtlar yakarız…

Arada da “Makaram sarı bağlar, kız söyler gelin ağlar” türküsü dinleriz… Sonunda da, kendimiz çalar, kendimiz oynarız."