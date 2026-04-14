Tanju Çolak: Böyle devam ederse ben oy vermem

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Galatasaray'la ilgili değerlendirmelerde bulunurken, Mauro Icardi'yi eleştirdi. Çolak, başkan Dursun Özbek'e de seslendi.

"Galatasaray'da bazı oyuncuların plakalarını almışlar"

Icardi'nin tamamen futboldan kopmuş olduğunu belirten Tanju Çolak, Haber Sarı Kırmızı'daki habere göre şu ifadeleri kullandı:

"Icardi arttık futboldan tamamen kopmuş. Geldiğinden bugüne kadar Icardi'ye kulübün anahtarı verilmiş, 'Ne yaparsan yap' deniyor. Bizim Türk futbolcular böyle yapsaydı çoktan kapının önüne konurdu.

"DEVAM ETSİNLER OY VERMEM"

Icardi'ye sahip çıkmaya devam etsinler. Böyle devam ederse ben oy vermem. Böyle olduğu sürece benim oyum Dursun Özbek'e değil.

Dursun Özbek'e sesleniyorum, lütfen Icardi'yi kadro dışı bırak. Bir faydası yok, Galatasaray'da yapacağı hiçbir şey kalmamış. Oyuna girdi, ayağına iki tane top bile değmedi."

TANJU ÇOLAK KİMDİR?

10 Kasım 1963'te Samsun'da doğdu.

Futbola Samsunspor'da başladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve İstanbulspor'da oynadı.

39 gol ile Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan ve 6 gol ile Süper Lig'de bir maçta en fazla gol atan futbolcusu rekorlarını elinde bulundurmaktadır.



Tanju Çolak Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü'nü alan tek Türk oyuncudur.

2'si 1. Lig, 3'ü Süper Lig olmak üzere 5 kez üst üstte, toplamda ise 7 kez gol kralı olmuştur.

55 kez de milli formayı giymiştir.