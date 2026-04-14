Fenerbahçe’den TFF'ye flaş hamle: Dosyalarla gittiler

Fenerbahçe’den TFF'ye flaş hamle: Dosyalarla gittiler
Yayınlanma:
Fenerbahçe yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu'na çıkarma yaptı. Sarı-lacivertliler Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki lehte ve aleyhte hakem hatalarını videolarla federasyona sundu.

Süper Lig’in bitimine 5 hafta kala Fenerbahçe’den flaş bir hamle geldi.

TFF’YE ÇIKARMA YAPTI

Ligde lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2’ye indiren Fenerbahçe, federasyona gitti.
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, TFF’ye çıkarma yaptı.
Fenerbahçe’nin, sezon başından bu yana Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki lehte ve aleyhte hakem hatalarını videolarla federasyona sunduğu aktarıldı.
Ayrıca sarı-lacivertlilerin puan kaybına yol açan aleyhte hatalı kararlar da dosyaya eklendiği belirtildi.

HACIOSMANOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

Haberin devamında Fenerbahçe yönetiminin bu hafta içinde bir kez daha TFF’ye giderek Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceği yazıldı.
Sarı-lacivertliler, sezonun kalan 5 maçında adil yönetim talebini iletip VAR odasında her kulüpten 1 gözlemci bulunmasını isteyecek.

İKİ TAKIMIN KALAN MAÇLARI

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kalan maçları şu şekilde:

GALATASARAY

  • Gençlerbirliği (D)
  • Fenerbahçe
  • Samsunspor (D)
  • Antalyaspor
  • Kasımpaşa (D)

FENERBAHÇE

  • Çaykur Rizespor
  • Galatasaray (D)
  • Başakşehir
  • Konyaspor (D)
  • Eyüpspor

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

