Beşiktaş kötü haberi duyurdu: Antrenmanda sakatlandı

Samsunspor maçı hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz antrenmanda sakatlandı.

Beşiktaş, antrenmanda sakatlanan Kartal Kayra Yılmaz'ın "ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık" tespit edildiğini duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman sırasında geçirdiği rotasyonel yaralanma sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz'ın ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edilmiştir. Kartal Kayra Yılmaz'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

CERRAHİ TEDAVİ PLANLANIYOR

Açıklamada, siyah-beyazlı oyuncu için "cerrahi tedavi" planlandığı ifadesine de yer verildi.

SIRADAKİ RAKİP SAMSUNSPOR

Siyah-beyazlılar ligin 30. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya. 19 Nisan Pazar günü Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

