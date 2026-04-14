Liverpool Galatasaray maçındaki skandalın ardından gerekeni yaptı

Liverpool Galatasaray maçındaki skandalın ardından gerekeni yaptı
Yayınlanma:
Liverpool, PSG maçı öncesi stattaki reklam panoları ve bariyerler arasındaki boşluk mesafelerini artırdı. İngiliz kulübü, kararı Noa Lang'in parmağının sıkışması nedeniyle bu kararı aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Liverpool sahasında PSG’yle karşı karşıya gelecek. Anfield’da oynanacak kritik mücadele öncesi İngiliz ekibi, stattaki reklam panolarında değişikliğe gitti.

BOŞLUK MESAFESİ ARTIRILDI

The Athletic’te yer alan habere göre; reklam panoları ve bariyerler daha güvenli hale getirildi. Bariyerler arasındaki mesafe artırıldı.

NOA LANG’İN PARMAĞI SIKIŞMIŞTI

Son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Liverpool ile kozlarını paylaşmıştı. Sarı-kırmızılılar sahadan mağlubiyetle ayrılırken Noa Lang’in başına gelenler Avrupa basınında gündem oldu.

Hollandalı futbolcu, bir pozisyonun ardından bariyerlere tutunmak isterken eli sıkıştı. Noa Lang’in parmağı koparken Galatasaray konuya dair şikayette bulundu. Maçın ardından hem UEFA hem de Liverpool yetkilileri inceleme yaparak gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

