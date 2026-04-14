Hamit Altıntop dayanamadı

Hamit Altıntop dayanamadı
Gaziantep FK’da teknik direktörlük görevinden istifa eden Burak Yılmaz’ın açıklamaları, Türk futbolunda geniş yankı uyandırdı. Eski milli futbolcu Hamit Altıntop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yılmaz’a destek verdi.

Altıntop, Burak Yılmaz’ın istifa sürecindeki sözlerine atıfta bulunarak, “Burak Yılmaz’ın sitemini de, haykırışını da anlayabiliyorum. Bazen insanın en çok zorlandığı yer, sadece mücadele etmek değil; mücadele ederken kendini yalnız hissetmesi ve yanında güçlü bir destek görememesidir.” ifadelerini kullandı.

“DEĞERLERİMİZİ YIPRATMAMALIYIZ”

Altıntop, Türk futbolunun yetiştirdiği isimlerin yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı:
Burak Yılmaz gibi isimler sadece futbol oynamış insanlar değildir; onlar aynı zamanda bu ülkenin yetiştirdiği değerlerdir, birikimidir, karşılığı olan markalarıdır. Böyle kardeşlerimizi kaybetmek, yıpratmak ya da yalnız bırakmak yerine; anlamamız, desteklememiz ve daha sağlıklı bir zeminde güçlendirmemiz gerekir.

TÜRK FUTBOLUNDA ÖZELEŞTİRİ

Altıntop’un açıklamaları, Türk futbolunda teknik direktörlük yapan eski oyuncuların karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. Özellikle altyapıdan yetişmiş, milli formayı giymiş ve ülkeyi uluslararası arenada temsil etmiş isimlerin daha fazla desteklenmesi gerektiği mesajı öne çıktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

