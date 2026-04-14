Skandal maç sonrası karar çıktı

Mardin Süper Amatör Lig’de Kızıltepe 47 Spor, Derikspor karşılaşmasında futbolcu Yusuf Çiftçi’nin elmacık kemiğini kırdığı gerekçesiyle tutuklanan oyuncusu Sedat Korul'un süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Kızıltepe İlçe Stadı'nda 12 Nisan’da Kızıltepe 47 Spor ile Derikspor karşılaştı. Derikspor'un, Cihan Aydın'ın golüyle 1-0 öne geçtiği maçın ilerleyen dakikalarında hakem İbrahim Aksoy, Derikspor lehine penaltı kararı verdi.
Deriksporlu oyuncu Beşir Dağlık'ın penaltı atışını gole çevirmesinin ardından Kızıltepe 47 Spor oyuncusu Sedat Korul, gol sevinci yaşayan Derikspor futbolcusu Yusuf Çiftçi'nin önce dizine, yere düşmesinin ardından da başına tekme attı. Korul, kırmızı kart ile oyun dışı kalırken yaralanan Çiftçi, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Maç, Derikspor'un 2-0 galibiyeti ile sona erdi.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Korul, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Korul, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Elmacık kemiği kırılan Çiftçi'nin ise tedavisi hastanede sürüyor.

‘FUTBOLCUMUZ SEDAT KORUL, SÜRESİZ OLARAK KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTIR’

Kızıltepe 47 Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Sedat Korul’un süresiz kadro dışı bırakıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, “Kulübümüzün etik değerleri, disiplin anlayışı ve spor kültürüne aykırı davranışları nedeniyle; futbolcumuz Sedat Korul, yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Kızıltepe 47 Spor Kulübü olarak, saha içinde ve dışında her zaman dostluğu, kardeşliği ve centilmenliği ön planda tutmayı hedefliyoruz. Formamızı taşıyan her bireyin bu sorumlulukla hareket etmesi kırmızı çizgimizdir. Yaşanan bu müessif olayın derin üzüntüsünü paylaşıyor, benzer durumların bir daha tekrarlanmaması adına gerekli tüm önlemlerin alınacağını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

