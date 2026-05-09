Fenerbahçe'de Hakan Safi ilk bombasını patlattı: El sıkıştı poz verdi

Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi, yapılacak başkanlık seçimi öncesi ilk bombasını patlattı.

Hakan Safi, Fenerbahçe eski başkan vekili Abdullah Kiğılı’yı ziyaret etti.

Safi, kısa bir dönem TFF Başkanlığı da yapan ve Fenerbahçe camiasının sevilen ismi Kiğılı ile sohbet etti.

KİĞILI İLE EL SIKIŞTI

Sosyal medyadan paylaşım yapan Hakan Safi, “Fenerbahçe sevgisini ve aidiyetini yıllardır güçlü şekilde taşıyan, bizlerden desteğini esirgemeyen, yanımızda olduğunu cesaretle gösteren değerli büyüğümüz Sayın Abdullah Kiğılı'yı ziyaret ettik.” ifadelerini kullandı.

Hakan Safi, Abdullah Kiğılı ile el sıkıştığı fotoğrafı da paylaşımına ekledi.

Bu hamle, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

TFF BAŞKANLIĞI VE FENERBAHÇE’DE GÖREV YAPTI

Abdullah Kiğılı, 9 Eylül 1997 – 4 Kasım 1997 tarihleri arasında kısa bir süre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı olarak görev yaptı.

Aziz Yıldırım döneminde başkanvekilliği (1998) ve Fenerium'dan sorumlu yöneticilik görevlerinde bulunurken, 2025 yılı itibarıyla Fenerbahçe Futbol A.Ş. yönetiminde yer aldı.