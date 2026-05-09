Çorum FK ve Bodrum FK'ya kötü haber: TFF duyurdu

TFF 1. Lig play off ilk turunda Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü 1-0'la geçti. Bodrum FK ise Pendikspor'u 2-0 yenerek tur atladı.

İki takım play off 2. turunda pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Turu geçecek takım finalde Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek ve Erzurumspor ile Amedspor'dan sonra Süper Lig'e çıkacak 3. takım belli olacak.

TFF AÇIKLADI: 2 KULÜBE DE CEZA GELİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. tur öncesi iki kulübün de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Hukuk Müşavirliği’nce 08.05.2026 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- ARCA ÇORUM FK Kulübü’nün 07.05.2026 tarihinde oynanan ARCA ÇORUM FK - EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig Play Off müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- SİPAY BODRUM FK Kulübü’nün 07.05.2026 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK – ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig Play Off müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."