Beşiktaş'a bir darbe de TFF'den

Beşiktaş, bu sezon tek umudu olan Türkiye Kupası'ndan kendi sahasında Konyaspor'a 1-0 yenilerek elenmişti.

Beşiktaş soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı: Sergen Yalçın'dan olay hareket

Bu mağlubiyetle ağır alan siyah beyazlı takım karışmış, teknik direktör Sergen Yalçın protesto edilerek istifaya çağrılmıştı.

PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Beşiktaş'a bu maçla ilgili bir kötü haber de TFF'den geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçındaki ihlallerden dolayı Beşiktaş ve Konyaspor hakkında sevk gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlılar, saha olayları, Konya temsilcisi ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle disipline verildi.