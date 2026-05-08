Beşiktaş'tan yine ayrıldı yeni takımı açıklandı

Beşiktaş, eski oyuncusu İdil Naz Başcan'ı sezon başında kadrosuna katmıştı. Sezon sonunda tekrar yolları ayırdı. İdil Naz'ın yeni takımı açıklandı.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'ndan ayrılan İdil Naz Başcan'ın yeni takımı belli oldu.
Önceki sezon da Beşiktaş'ta oynayan İdil Naz, daha sonra Zerenspor'a gitmiş, tekrar Beşiktaş'a dönmüştü.

Bu sezon sonunda yollar bir kez daha ayrıldı.

26 yaşındaki smaçörün Ankara takımı İlbank'la anlaştığı açıklandı.

İLBANK SMAÇÖRLERİ TAMAMLADI

İlbank, İdil Naz hamlesiyle smaçör rotasyonunu tamamladı. Başkent ekibi, Sara Lozo, Ali Frantti ve Breana Edwards'ı da kadrosuna katmıştı.

