Zehra Güneş ilk kez açıkladı: Tehdit ettiler takip edildim zorbalandım ürktüm

Türk voleybolunun en önemli isimlerinde olan milli takımın ve VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş, özel yaşamıyla ilgili ilk kez konuştu. YouTube'da Musa Alakart ve Tahsin Küçük'ün sorularını yanıtlayan Zehra Güneş, çarpıcı itiraflarda bulunulurken, tehdit ve takip edildiğini, zorbalandığını ve ürktüğünü söyledi.

Zehra Güneş hangi takımı tutuyor: Formalı fotoğrafı bile ortaya çıktı

Zehra Güneş'in sorulara cevapları şöyle:

- Bugüne kadar hakkında çıkan en saçma, haz etmediğin magazin haberi neydi?



"45 milyon olayı buna girer. Nişanlandım, evlendim, boşandım haberleri filan. Şey çok fena, insanların hayal gücü gerçekten sınırsız bir noktada ve nerede duracaklarını bilmiyorlar. Bana istedikleri her şeyi söyleyebilirler ama mesela aileme gelince konu, orada kendimi ne kadar tutabilirim bilmiyorum. Yani tuttuğum zamanlar çok oldu. Tutmam gerektiğini de biliyordum. Mesela babam çok sinirlenir. Babamı bu duruma alıştırmam uzun sürdü diyebilirim ama yani böyle aileme gelince konu orası birazcık daha farklı bir nokta oluyor benim için. Çünkü şey bile konuşuldu; yani 'Annen kapalı, sen nasıl voleybol oynuyorsun?' bile konuşuldu yani o yüzden.

Çünkü annem çok sevmez öyle. Benim bir tane fotoğrafım vardır kupa aldıktan sonra; annem, babam, ben. Ondan sonra olay oldu zaten. Yani kendimle konuşulan her şeyi söylerim. Çocuğum falan yok Allah'tan şu ana kadar. Ben erkek olsam muhtemelen bir tane gayrimeşru çocuğum çıkardı benim. Onu yazamıyorlar sadece kadın olduğum için. O yüzden de bu hayal gücü ve gelinen nokta güldürüyor beni bir tık. Ama insanlar bence artık nerede durması gerektiğini bilmeli, özellikle aileme gelince."

"KADIN OLARAK DAHA FAZLA ZORLANIYORSUNUZ"

- Milyonlarca hayranın var. Karşılaştığın en garip, en "yok artık bu kadarı da pes" dediğin fan olayı neydi ? Unutmadığın inanılmaz saçma bir hediye veya böyle bir karşılaşma var mı ? Ürktüğün bir olay oldu mu?

"Ürktüğüm bir olay evet oldu. Kadın olarak özellikle bunları bunlarda daha fazla zorlanıyoruz. Yani öyle bir dönem vardı: Tehdit edildiğim, takip edildiğim. Tabii federasyonumuz, kulübümüz hepsi böyle hemen işleme geçtiler. O yüzden yani korktuğum, çok korktuğum dönemler oldu. Saçma olay çok var. Yani özellikle sosyal medyada dijital zorbalığa uğradığımız bir dönemdeyiz. Çok fazla herkes, her alandaki insan bence. Bu noktada böyle hayal gücümüz çok yüksek ve hikayeleştirmeyi çok seviyoruz olayları bence. Hangisinden başlasam ki? Mesela Zehra 45 milyonlar mı istemiş... Yani hiçbirinin gerçekliği yok. Zaten birisine cevap vermeye başlasam... Öyle bir şeyim de yok yani. İnsanlar istediğini konuşabilirler, benimle alakalı istediğini söyleyebilirler.

Ben 1. sınıfa giderken boyum 1.70 falandı, 1.68 falandı. 4'ün sonu 5'e başlarken voleybola başladım. Voleybola başladığımda da 1.76'ydı. O yüzden yani evet, çok çok zorbalığa uğradığım dönemler oldu o zamanlar. Ben küçükken işte vardı bu. Hep görmezden gelmeye çalışıyordum ama bir noktada kabul ettim bunu yani. Zürafa falan diyorlardı. Tatlı bir hayvan bu arada."