Galatasaray'a şampiyonluk maçı öncesi kötü haber: Sezonu kapattı

Süper Lig’de Antalyaspor karşısında şampiyonluk için sahaya çıkacak olan Galatasaray’da hazırlıklar sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı.

GABRIEL SARA SEZONU KAPATTI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Gabriel Sara’nın sol ayak bileği yan bağlarında hasar ve kemikte ödem tespit edildi.

Haberde Brezilyalı futbolcunun sezonu kapattığı ve ligde kalan 2 maçta forma giyemeyeceği aktarıldı.

DÜNYA KUPASI RİSKE GİRDİ

Geçtiğimiz aylarda ilk kez Brezilya A Milli Takımı’na seçilen Gabriel Sara’nın sakatlığı nedeniyle 2026 Dünya Kupası’na da çağrılması beklenmiyor.

İLKAY GÜNDOĞAN'A ŞANS VERECEK

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un Gabriel Sara’nın yokluğunda orta sahada İlkay Gündoğan’a şans vermesi bekleniyor.

ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

9 Mayıs Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak olan Galatasaray – Antalyaspor mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.

42 MAÇTA 6 GOL VE 5 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıkan Gabriel Sara, 2 bin 802 dakika sahada kaldı. Sara bu sürede 6 gol ve 5 asist kaydetti.