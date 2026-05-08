Galatasaray'a şampiyonluk maçı öncesi kötü haber: Sezonu kapattı

Galatasaray'a şampiyonluk maçı öncesi kötü haber: Sezonu kapattı
Yayınlanma:
Galatasaray'da sakatlanan Gabriel Sara sezonu kapattı. Oyuncu kalan son 2 maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig’de Antalyaspor karşısında şampiyonluk için sahaya çıkacak olan Galatasaray’da hazırlıklar sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı.

GABRIEL SARA SEZONU KAPATTI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Gabriel Sara’nın sol ayak bileği yan bağlarında hasar ve kemikte ödem tespit edildi.

Haberde Brezilyalı futbolcunun sezonu kapattığı ve ligde kalan 2 maçta forma giyemeyeceği aktarıldı.

yeni-boyutlu-taslak-1-15.jpg

DÜNYA KUPASI RİSKE GİRDİ

Geçtiğimiz aylarda ilk kez Brezilya A Milli Takımı’na seçilen Gabriel Sara’nın sakatlığı nedeniyle 2026 Dünya Kupası’na da çağrılması beklenmiyor.

İLKAY GÜNDOĞAN'A ŞANS VERECEK

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un Gabriel Sara’nın yokluğunda orta sahada İlkay Gündoğan’a şans vermesi bekleniyor.

ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

9 Mayıs Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak olan Galatasaray – Antalyaspor mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.

42 MAÇTA 6 GOL VE 5 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıkan Gabriel Sara, 2 bin 802 dakika sahada kaldı. Sara bu sürede 6 gol ve 5 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Spor
Fenerbahçe'de seçim tarihi krizi: Sadettin Saran'la adaylar ters düştü
Fenerbahçe'de seçim tarihi krizi: Sadettin Saran'la adaylar ters düştü
Arda Turan "Acı veriyor" dedi ve ekledi: Allah eksikliğini göstermesin
Arda Turan "Acı veriyor" dedi ve ekledi: Allah eksikliğini göstermesin