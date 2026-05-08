Galatasaray ters köşe yaptı: Takımda kalacak

Süper Lig’de şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray’da yönetim gelecek sezon için kadro planlamasını sürdürüyor.

GÜNAY GÜVENÇ'LE YOLLARIN AYRILACAĞI İDDİA EDİLİYORDU

İlk olarak kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Son haftalardaki hataları sonrası yolların ayrılacağı öne sürülen Günay Güvenç’le ilgili ters köşe geldi.

DEVAM KARARI GELDİ

Milliyet’te yer alan habere göre; teknik ekip, formsuz bir dönem geçirmesine rağmen deneyimli file bekçisiyle devam etme kararı aldı.

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılılarla 2 yıllık sözleşmesi bulunan Günay Güvenç’in de takımda kalmak istediği ve burada futbolu bırakmayı düşündüğü aktarıldı.

15 MAÇTA 14 GOLE ENGEL OLAMADI

Galatasaray’da bu sezon 15 maçta forma giyen Günay Güvenç, 14 gole engel olamadı. Güvenç, 5 maçta ise kalesini gole kapattı.