Son Dakika | Beşiktaş Trabzonspor derbisinin hakemi açıklandı

TFF, Süper Lig'de 33. hafta görev yapacak hakemleri açıkladı. Beşiktaş - Trabzonspor derbisine Oğuzhan Çakır atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in 33. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

DERBİYİ OĞUZHAN ÇAKIR YÖNETECEK

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş - Trabzonspor derbisine Oğuzhan Çakır atandı. Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak.

ŞAMPİYONLUK MAÇINA ÇAĞDAŞ ALTAY ATANDI

Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanacak olan şampiyonluk maçını ise Çağdaş Altay yönetecek. Konyaspor - Fenerbahçe mücadelesinde ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

HAFTANIN HAKEMLERİ

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Cihan Aydın

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor: Çağdaş Altay

Beşiktaş-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

RAMS Başakşehir-Samsunspor: Gürcan Hasova

Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe

Göztepe-Gaziantep FK: Batuhan Kolak

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

