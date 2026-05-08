Son Dakika | Beşiktaş Trabzonspor derbisinin hakemi açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in 33. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
DERBİYİ OĞUZHAN ÇAKIR YÖNETECEK
TFF'den yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş - Trabzonspor derbisine Oğuzhan Çakır atandı. Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak.
ŞAMPİYONLUK MAÇINA ÇAĞDAŞ ALTAY ATANDI
Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanacak olan şampiyonluk maçını ise Çağdaş Altay yönetecek. Konyaspor - Fenerbahçe mücadelesinde ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
HAFTANIN HAKEMLERİ
Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Cihan Aydın
Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor: Çağdaş Altay
Beşiktaş-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
RAMS Başakşehir-Samsunspor: Gürcan Hasova
Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe
Göztepe-Gaziantep FK: Batuhan Kolak
TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol